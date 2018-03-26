Руководство Licnoln провела встречу с дилерами марки, на которой было рассказано и о некоторых перспективах ближайшего будущего.

На одной из фотографий был показан кусочек седана Continental следующего поколения с так называемыми «суицидными» дверями, то есть открывающимся против хода. Никаких подробностей представители бренда не рассказали, поделился один из дилеров на условиях анонимности.

«Continental является важным членом семьи Lincoln, — заявила изданию Automotive News пресс-секретарь Lincoln. — Нам нечего добавить. Мы никогда не комментируем слухи о наших будущих планах».

Распашные двери использовались на концепте Continental 2002 года, который в 2016 году превратился в серийную модель, пришедшую на смену седану MKS. Нынешний Continental открыл новую главу в истории Lincoln: собственные имена приходят на смену индексам, а на седане была представлена сетчатая радиаторная решетка, которая стала визитной карточкой всех моделей Lincoln сегодня.

Но на самом деле, демонстрация иллюстрации с будущим поколением седана весьма странна. За первые два месяца этого года и без того невысокие продажи Continental упали на 30%. По данным источников в компании, в Lincoln приняли решение свернуть программу данной модели в 2019 или 2020 году, то есть имя Continental возродилось всего на три года.

Распашные двери использовались многими автопроизводителями в 40-х. Были такие модели и в гамме Lincoln. Но сегодня только одна компания выпускает серийно подобные автомобили: распашными «суицидными» дверями оснащены Rolls-Royce Phantom и Ghost.