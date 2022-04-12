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12 апр 2022

Lincoln готовится представить свой первый электрокар

Lincoln готовится представить свой первый электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Lincoln показал новый тизер своего первого электромобиля – это будет «зеленый» кроссовер, который станет первым шагом трансформации компании в полноценного производителя электрокаров

Новинку покажут нам уже через неделю – двадцатого апреля.  Интересный факт, машину пока представят лишь в концептуальном статусе. Серийный же автомобиль покажут только в конце следующего года,  а до автосалонов машина доберется вообще в 2024 – причем в компании делают крайне осторожные прогнозы, так что сроки могут и сдвинуть.

Вернемся к кроссоверу.  По размерам новинка будет сопоставима с флагманским Lincoln Aviator. Что касается технических характеристик, то машину построят на платформе, которая предполагает использование как переднего, так и полного привода.  Мощность силовых установок не раскрывается, однако, мы располагаем данными о запасе хода, который составит от 500 до 640 километров в зависимости от типа привода и силовой установки.

При написании новости использовалась информация:
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