Lincoln Navigator обновился

На первый взгляд, машина не изменилась ни на грамм. Техническая часть осталась прежней, а во внешность добавили лишь пару новых штрихов вроде увеличенной в размере решетки радиатора. Впрочем, вся суть скрывается в оснащении автомобиля.

Во-первых, было расширено базовое оснащение, куда вошли такие опции как обогрев и вентиляция кресел второго и третьего ряда. Во-вторых, мультимедийная система была доработана – было усовершенствовано голосовое управление.

Самое главное – в списке оснащения появилась система автономного вождения. Автомобиль способен передвигаться самостоятельно, но только по тем районам штатов, где присутствует высокоточная навигация и подробные карты.