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19 авг 2021

Lincoln Navigator обновился

Lincoln Navigator обновился
Автор фото: фирма-производитель

На первый взгляд, машина не изменилась ни на грамм.  Техническая часть осталась прежней, а во внешность добавили лишь пару новых штрихов вроде увеличенной в размере решетки радиатора. Впрочем, вся суть скрывается в оснащении автомобиля.

Во-первых, было расширено базовое оснащение, куда вошли такие опции как обогрев и вентиляция кресел второго и третьего ряда. Во-вторых, мультимедийная система была доработана – было усовершенствовано голосовое управление.

Самое главное – в списке оснащения появилась система автономного вождения. Автомобиль способен передвигаться самостоятельно, но только по тем районам штатов, где присутствует высокоточная навигация и подробные карты.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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