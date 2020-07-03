Lincoln отказался от Continental спустя 4 года после его возрождения

Новый Lincoln Continental снимут с конвейера до конца 2020 года. В линейке американской марки останутся только кроссоверы и внедорожники

Компания Lincoln снимет с производства большой седан Continental до конца 2020 года. Таким образом, американский бренд откажется от этой модели всего через четыре года после ее возрождения. Об этом сообщает Automotive News.

Премиальный седан, который возродили летом 2016 года — спустя 10 лет отсутствия на рынке, уйдет с конвейера из-за низкой популярности. К примеру, в прошлом году в США было продано 1845 экземпляров Continental, что примерно втрое меньше продаж более дорогих внедорожников Navigator.

Lincoln намерен сконцентрироваться на разработке более популярных кроссоверов и внедорожников. На данный момент в линейке американского бренда есть маленький SUV под названием Corsair, среднеразмерный Nautilus, большой Aviator, в также модель Navigator. В дальнейшем у Lincoln появится полностью электрический кроссовер.