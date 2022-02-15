Lincoln выпустит пять электромобилей до 2026 года

Европейские СМИ поделились производственными планами Lincoln, согласно которым марка представит минимум пять электрокаров – все они будут кроссоверами

Дебютантом станет электрическая версия крупноразмерного SUV Aviator – его презентация состоится в начале 2024 года. Вслед за ним преемников получат модели Сorsair, Nautilus, Aviator и Navigator. Почти все автомобили будут построены на единой модульной платформе, которую на данный момент использует электрический кроссовер Ford Mustang Mach E. Единственным исключением станет, уже упомянутый, преемник «Авиатора» который разделит одну платформу с электрическим пикапом Ford - моделью F-150 Lightning.

Надо сказать, у Lincoln на данный момент есть несколько электрифицированных моделей в линейке, например, гибридный кроссовер Corssair. Силовая установка здесь выполнена в виде связки атмосферного мотора 2.5 и электрического двигателя общей мощностью в 275 лошадиных сил. Передвижение исключительно на электромоторе здесь возможно, но запас хода невелик – всего сорок километров.