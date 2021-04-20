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20 апр 2021

Lincoln возродил модель Zephyr

Lincoln возродил модель Zephyr
Автор фото: фирма-производитель

В сороковые годы прошлого века Zephyr был одним из самых популярных седанов марки Lincoln. В пятидесятых годах это наименование ушло в небытие. В 2021 году, через 50 с лишним лет, компания решает возродить его.

В Lincoln  подошли к этому вопросу ответственно! Новый Zephyr Reflection -  не какой-нибудь кроссовер, а седан.  Фактически, это преемник модели MKZ. Общие черты хорошо прослеживаются во внешнем облике, хотя и новых штрихов, вроде решетки радиатора со сложной геометрией, здесь хватает. Что касается салона, то главной особенностью интерьера Lincoln Zephyr Reflection стал огромный мультимедийный экран, который объединяет в себя и приборную панель,  и дисплей аудиосистемы.

Технические подробности, а также стоимость будущей новинки представители Lincoln пока не раскрыли. Так что, кроме того, что машина является электрокаром, нам ничего не известно. Кстати, автомобиль станет эксклюзивом для рынка Поднебесной.

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