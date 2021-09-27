Автомобильный портал Motorpage
27 сен 2021

Lincoln возвращается к производству седанов

Lincoln возвращается к производству седанов

В последнее время у марки Lincoln дела идут не очень хорошо – продажи падают, а модельный ряд сокращается – в строю остаются только кроссоверы. Правда, не так давно марка решила расширить свою продуктовую линейку

Наши коллеги из  Китая (портал CarNewsChina) опубликовали патентные изображения нового Lincoln Zephyr. Собственно, он практически не отличается от концепта Lincoln Zephyr Reflection, который показали миру в прошлом году.  Важный нюанс – на концепте были установлены камеры заднего вида (вместо боковых зеркал), но в Поднебесной их  использование запрещено, так что на серийный автомобиль поставят обычные зеркала.

В техническом плане все банально -  новый «Линкольн» будет построен на базе Ford Mondeo, так что под капотом здесь стоит ожидать турбомотры объемом 1.5 и 2.0- литра.  Впрочем, это неофициальная инсайдерская информация,  так как сам производитель не делал никаких заявлений.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lincoln Navigator 2014 вид сбоку сзади

Lincoln Navigator обновился

19 августа 2021

Lincoln отказывается от ДВС

16 июня 2021

Lincoln возродил модель Zephyr

20 апреля 2021
Lincoln Corsair (2020)

Новый Lincoln Corsair – названа дата выхода

21 января 2021
Lincoln Nautilus

Lincoln анонсировал премьеру нового кроссовера Nautilus

12 ноября 2020
Lincoln Continental 2017

Lincoln отказался от Continental спустя 4 года после его возрождения

03 июля 2020

 Новости Lincoln

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий!
Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"

Написано новостей:

2 9 1 5 7