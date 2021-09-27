Lincoln возвращается к производству седанов

В последнее время у марки Lincoln дела идут не очень хорошо – продажи падают, а модельный ряд сокращается – в строю остаются только кроссоверы. Правда, не так давно марка решила расширить свою продуктовую линейку

Наши коллеги из Китая (портал CarNewsChina) опубликовали патентные изображения нового Lincoln Zephyr. Собственно, он практически не отличается от концепта Lincoln Zephyr Reflection, который показали миру в прошлом году. Важный нюанс – на концепте были установлены камеры заднего вида (вместо боковых зеркал), но в Поднебесной их использование запрещено, так что на серийный автомобиль поставят обычные зеркала.

В техническом плане все банально - новый «Линкольн» будет построен на базе Ford Mondeo, так что под капотом здесь стоит ожидать турбомотры объемом 1.5 и 2.0- литра. Впрочем, это неофициальная инсайдерская информация, так как сам производитель не делал никаких заявлений.