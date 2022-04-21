Представлен Lincoln Star – первый электрокар марки

Компания Lincoln, премиальное подразделение концерна Ford, представила концептуальный вседорожник Star — он должен дать представление о том, как будут выглядеть электромобили бренда в ближайшие годы

Дизайн здесь очень интересен – большинство кузовных панелей выполнены выдвижными. К примеру, задний бампер скрывает за собой специальную скамейку, а передний бампер вместе с «капотом» открывают доступ к одному из двух багажных отсеков. Роскошный салон Star снабжён множеством экранов и сенсорных панелей, самая крупная из которых установлена на передней панели. Она служит единым дисплеем для водителя и пассажира.

Что касается силовых установок, то в Lincoln не раскрывают никаких характеристик модели, ссылаясь на ее концептуальный статус. Впрочем, известно, что до 2026 года марка готовится представить минимум четыре электромобиля, в основу которых лягут нынешние разработки концерна Ford.