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21 апр 2022

Представлен Lincoln Star – первый электрокар марки

Представлен Lincoln Star – первый электрокар марки
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lincoln, премиальное подразделение концерна Ford, представила концептуальный вседорожник Star — он должен дать представление о том, как будут выглядеть электромобили бренда в ближайшие годы

Дизайн здесь очень интересен – большинство кузовных панелей выполнены выдвижными. К примеру, задний бампер скрывает за собой специальную скамейку, а передний бампер вместе с «капотом» открывают доступ к одному из двух багажных отсеков. Роскошный салон Star снабжён множеством экранов и сенсорных панелей, самая крупная из которых установлена на передней панели. Она служит единым дисплеем для водителя и пассажира.

Что касается силовых установок, то в Lincoln не раскрывают никаких характеристик модели, ссылаясь на ее концептуальный статус. Впрочем, известно, что до 2026 года марка готовится представить минимум четыре электромобиля, в основу которых лягут нынешние разработки концерна Ford.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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