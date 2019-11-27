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27 ноя 2019

Появились подробности о первом электрическом кроссовере Lincoln

Появились подробности о первом электрическом кроссовере Lincoln

Электрический полноприводный кроссовер от Lincoln, который появится к середине 2022 года, построят на платформе стартапа Rivian

Сообщается, что общими у Lincoln и Rivian будет не только «тележка», но также силовая установка, подвеска и аккумуляторы. Однако, в Lincoln отказались комментировать возможное сотрудничество с Rivian, а стартап и вовсе не ответил на запрос журналистов. Так или иначе, планы по выпуску электрического кроссовера марки уже подтверждены – пока эта модель известна под внутризаводским индексом U787. Новинка от Lincoln будет относиться к сегменту премиальных автомобилей и составит конкуренцию электрокроссоверу GM.

Между тем, концерн Ford, в который в том числе входит и Lincoln, является инвестором Rivian. Так, в 2018 году он инвестировал в стартап 500 миллионов долларов, а в будущем намерен оказать поддержку при запуске производства на мощностях предприятия в Нормале, штат Иллинойс, которое ранее принадлежало Mitsubishi.

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