Представлен Lincoln Corsair

В линейке премиум-марки Lincoln появился новый компактный кроссовер Corsair. Новинка пришла на смену выпускающейся с 2014 года модели MKC

Что касается внешности, то облик практически полностью идентичен старшему Aviator. У кроссоверов общий массивный «щит» решетки радиатора, соединенные полосой задние фонари и характерно заваленная линия крыши.

В техническом отношении основой Corsair стала переднеприводная платформа C2. Отметим, что на этой же платформе базируется Ford Focus нового поколения. В гамму двигателей Lincoln Corsair вошли «турбочетверки» EcoBoost объемом 2,0 и 2,3 литра и мощностью 254 и 284 лошадиных сил (373 и 420 Нм момента соответственно). Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный с муфтой подключения задней оси. Сборка «Корсара» будет налажена на заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, а также на фабрике в Китае. Продажи кроссовера на американском рынке начнутся осенью этого года.