Представлен новый Lincoln Navigator

Компания Lincoln представила внедорожник Navigator 2020 модельного года. Стоит отметить, что в новом исполнении автомобиль стал гораздо интереснее предшественника.

Нет, к сожалению речь не идет о каком-либо новом двигателе или кпп. В техническом отношении все достаточно стандартно- новый Navigator будет оснащаться 3,5-литровым твин-турбо двигателем V6, отдача которого составляет 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента. Коробка — 10-ступенчатый «автомат».

Другое дело оснащение. В список стандартного оборудвания Lincoln Navigator вошли подножки с электроприводом, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфонов, а также комплекс безопасности Co-Pilot360. Он включает в себя функцию автоматического управления дальним светом, системы предотвращения фронтальных столкновений, мониторинга слепых зон, удержания в полосе и камеру заднего вида с омывателем. Есть и свой собственный козырь- функция Phone As A Key позволит владельцам автомобиля блокировать центральный замок, открывать багажник, а также заводить двигатель через приложение Lincoln Way без привычного ключа.