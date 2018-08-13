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13 авг 2018

Из Lotus хотят сделать конкурента Porsche

Из Lotus хотят сделать конкурента Porsche

Весной прошлого года китайская Geely получила под свой контроль британского производителя спортивных автомобилей Lotus, выкупив долю в 51% у его бывших владельцев.

Однако никаких новостей от Lotus, который сделал за это время несколько спецверсий существующих моделей, после смены главного акционера не было. Но внезапно в Geely объявили о масштабной инвестпрограмме, которая должна превратить Lotus в одного из лидеров в сегменте дорогих спорткаров и кроссоверов.

Китайцы намерены инвестировать в Lotus почти два миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на создание нового исследовательского центра компании, запуск в производство нового спорткара и первого кроссовера британской марки, а также дополнительный наем порядка 200 инженеров.

В Geely не скрывают своих амбиций: через несколько лет Lotus должен стать конкурентом Porsche и Ferrari. При этом сегодня британцы с трудом продают полторы тысячи автомобилей, в то время как Ferrari более восьми тысяч, а у Porsche, с его широкой модельной гаммой, продажи превышают 200 тысяч автомобилей в год.

Первой «ласточкой» новой эры должен стать кроссовер, разрабатывать который начали еще до прихода Geely. Машину построят на платформе SPA, которую разработала Volvo, у шведов позаимствуют ряд современных технологий и линейку силовых агрегатов. Конкурировать кроссовер Lotus будет с Porsche Macan и Maserati Levante.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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