Lotus готовит гиперкар

Чтобы сделать нечто особенное, компания решила найти себе помощника, которого обрела в лице легендарной компании Williams Advanced Engineering

Стратегическое партнерство было создано с одной высокой целью - конкуренции с Aston Martin Valkyrie. В рамках сотрудничества стороны будут делиться исследованиями и разработками в области передовых силовых установок. Подробности не сообщаются, однако некоторые эксперты предполагают, что Williams будет настоящим технологическим партнером. Lotus готовит гибридный или полностью электрический гиперкар под кодовым названием Omega, а Williams как раз может поделиться своим опытом в создании электромобилей и, вероятно, предоставить аккумуляторы для будущего автомобиля.

Генеральный директор Lotus Фил Попхэм назвал сотрудничество с Williams частью стратегии по расширению знаний и возможностей в быстро меняющейся автомобильной среде. Кроме того, Попхэм заявил о намерении использовать передовые разработки в создании силовых установок для различных классов моделей. Это может означать не только спорткары, но и кроссовер, над которым работает Lotus.