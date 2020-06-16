Автомобильный портал Motorpage
16 июн 2020

Lotus полностью откажется от бензиновых двигателей

Lotus полностью откажется от бензиновых двигателей
Автор фото: фирма-производитель

Британский производитель спорткаров Lotus собирается в ближайшем будущем отказаться от машин с ДВС и выпускать только электромобили

В 2021-м Lotus представит свою последнюю модель с ДВС (о ней пока информации нет), после чего полностью сосредоточится на производстве электрических спорткаров, пишет издание Autoexpress. Как заявил генеральный директор Lotus Cars Фил Попхэм (Philipp Popham), компания верит, что электрификация — единственно верный путь развития, поскольку позволяет эффективно распределять вес и предоставляет гибкость в плане дизайна. Попхэм подчеркнул, что Lotus перейдет к электромобилям, минуя стадию гибридных установок.

У Lotus уже есть опыт создания автомобилей на электротяге: в прошлом году компания представила 2000-сильный гиперкар Evija, построенный в тесной кооперации с компанией Williams Advanced Engineering (WAE). В 2022 году британская марка представит относительно недорогую серийную электрическую модель, на которую возлагаются большие надежды. Уже идет работа над электрической модульной платформой, и, по словам Фила Попхэма, ее разработка стала возможной лишь благодаря покровительству Geely, поскольку последняя выделила средства на развитие новых проектов. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lotus Esprit concept 2010

Lotus возродит Esprit

17 марта 2020
Lotus

Lotus представил спорткар на каждый день

30 января 2020
Lotus Elan Concept 2010

Lotus собирается выпустить бюджетный спорткар на каждый день

08 ноября 2019

Lotus представил свой самый мощный гиперкар

17 июля 2019

Первый электромобиль Lotus получит имя Evija

04 июля 2019

Lotus приступил к тестам первого кроссовера

25 июня 2019

 Новости Lotus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 как закат эры гаражного тюнинга Тест драйв
15 июня 2020

Lada Vesta Sport
"Lada Vesta Sport как закат эры гаражного тюнинга"
Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам?
Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"

Написано новостей:

2 6 0 3 8