Lotus полностью откажется от бензиновых двигателей

Британский производитель спорткаров Lotus собирается в ближайшем будущем отказаться от машин с ДВС и выпускать только электромобили

В 2021-м Lotus представит свою последнюю модель с ДВС (о ней пока информации нет), после чего полностью сосредоточится на производстве электрических спорткаров, пишет издание Autoexpress. Как заявил генеральный директор Lotus Cars Фил Попхэм (Philipp Popham), компания верит, что электрификация — единственно верный путь развития, поскольку позволяет эффективно распределять вес и предоставляет гибкость в плане дизайна. Попхэм подчеркнул, что Lotus перейдет к электромобилям, минуя стадию гибридных установок.

У Lotus уже есть опыт создания автомобилей на электротяге: в прошлом году компания представила 2000-сильный гиперкар Evija, построенный в тесной кооперации с компанией Williams Advanced Engineering (WAE). В 2022 году британская марка представит относительно недорогую серийную электрическую модель, на которую возлагаются большие надежды. Уже идет работа над электрической модульной платформой, и, по словам Фила Попхэма, ее разработка стала возможной лишь благодаря покровительству Geely, поскольку последняя выделила средства на развитие новых проектов.