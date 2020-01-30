Lotus представил спорткар на каждый день

По факту, перед нами облагороженная модель «Evora», которая потеряла приставку Sport и несколько тысяч долларов от спортивной версии

Да, автомобиль получился более комфортным по сравнению с версией Sport. Он оснащен спортивными сиденьями Sparco и климат-контролем, также установлена камера заднего вида для повышения безопасности во время парковки и маневров на низкой скорости. Кроме того инженеры доработали шумоизоляцию, чтобы снизить дорожные шумы в салоне.

В целом можно сказать, что автомобиль подвергся процедуре облагораживания, например, Дверные карты оснастили дополнительными отсеками для хранения и встроенными подлокотниками. В задней двери появилась большая стеклянная секция, что должно улучшить видимость. При этом силовую установку решили оставить прежнюю — в моторном отсеке, как и у версии Sport, установлен 3,5-литровый наддувный двигатель V6 отдачей 410 лошадиных сил.