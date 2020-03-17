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17 мар 2020

Lotus возродит Esprit

Lotus возродит Esprit
Автор фото: фирма-производитель

Еще в 2010 году фирма Lotus разразилась целым выводком перспективных концепт-каров, среди которых имелся и прототип нового Esprit – тогда планировалось, что на рынок он выйдет не позже, чем через три года. Однако этого не случилось

Однако, как сообщает Autocar, Esprit все же сможет возродиться. Кроме того издание даже смогло предоставить несколько технических подробностей.  Например, сообщается, что  спорткарполучит силовую установку японского происхождения (Toyota), но творчески доработанную инженерами из Норфолка.

Предполагается, что 3,5-литровый V6  снабдят электрической надстройкой, для разработки которой планируется использовать опыт специалистов Volvo: британские производители связаны со своими шведскими коллегами через «материнский» концерн Geely. По по предварительным данным, новый Lotus Esprit получит в свое распоряжение около 500 л.с. и займет в линейке марки позицию непосредственно над Evora, то есть станет флагманом.

Известно также, что купе построят по среднемоторной схеме, но при этом будущая новинка должна стать «самым полезным Lotus» за счет увеличенного количества мест для хранения багажа. Ожидается, что в продажу возрожденный Esprit поступит в первой половине 2021 года, причем станет глобальной моделью.

При написании новости использовалась информация:
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