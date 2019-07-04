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4 июл 2019

Первый электромобиль Lotus получит имя Evija

Первый электромобиль Lotus получит имя Evija
Автор фото: фирма-производитель

Гиперкар, ранее известный под кодовым обозначением Type 130, получил официальное наименование. Остальные детали о новинке обнародуют во время премьеры 16 июля

Похоже Lotus остается верным себе и своим традициям, а именно, называть автомобили на букву „E“— в 1950-е появился Eleven, а потом вышло множество спорткаров Esprit, Europa, Elan, Elise, Eclat, Elite, Excel, Exos, Exige, Evora. Последней новинкой станет Evija.

Есть предположение, что мощность новинки составит не менее 1000 л.с., а запас хода будет превышать 400 километров. По слухам, Evija окажется полноприводной, а в создании карбонового электромобиля активное участие принимает компания Williams Advanced Engineering. К сожалению, какой-либо точной информации о технических характеристиках на данный момент нет. Между тем, производитель заявил, что будет выпущено всего 130 экземпляров автомобиля, а серийное производство автомобиля намечено на следующий год.

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