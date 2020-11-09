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9 ноя 2020

Первый кроссовер Lotus получит электрическую силовую установку

Первый кроссовер Lotus получит электрическую силовую установку

Базовая версия кроссовера получит два электромотора суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Мощность топовой версии составит около 750 лошадиных сил

Первый кроссовер Lotus получит полностью электрическую силовую установку. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее предполагалось, что внедорожник будет предлагаться с гибридной установкой. На данный момент в компании эта модель получила название Lambda. Одним из конкурентов новинки станет Tesla Model X. Производство автомобиля наладят на заводе в КНР. Напомним, что 51% акций компании Lotus Cars принадлежит китайскому концерну Geely Automobile.

По предварительным данным запас хода у машины составит 580 километров. Как сообщает Autocar, новинка будет предлагаться в двух версиях. Базовая версия кроссовера получит два электромотора суммарной мощностью 600 лошадиных сил. Мощность топовой версии составит около 750 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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