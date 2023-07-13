Автомобильный портал Motorpage
13 июл 2023

Представлен самый мощный спорткар от Lotus

Представлен самый мощный спорткар от Lotus
Автор фото: фирма-производитель

На Фестивале скорости в Гудвуде британская компания Lotus показала спорткар Emira с самым мощным 2-литровым 4-цилиндровым мотором в линейке

Напомним, что Lotus Emira дебютировал еще два года назад c компрессорным V6 объемом 3,5 л. Данный агрегат выдает 400 л.с. и 420 Нм. А из трансмиссии предлагались 6-ступенчатая “механика” или “автомат”.

Новая версия получила турбированный четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 л. Максимальная мощность - 365 л.с., а крутящий момент - 430 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч составляет 4,4 с., а максимальная скорость - 290 км/ч.

Другим важным отличием новой модификации Emira стал алюминиевый задний подрамник, который позволил снизить массу автомобиля на 12 кг. Прием заказов на новую версию спорткара уже открыт, а стоимость приблизится к отметке в 100 000 евро (9 989 000 рублей).  
 

При написании новости использовалась информация:
motor, Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lotus разработает спортивный универсал

22 мая 2023
Lotus Elan +2 (1972)

Взгляните на уникальный Lotus Elan +2

31 января 2023

Стали известны подробности об английском конкуренте Porsche Taycan

20 апреля 2022

Стало известно название первого электрического кроссовера Lotus

28 марта 2022

С конвейера сошел последний Lotus Elise

28 февраля 2022

Раскрыта информация о новом электрическом Lotus

18 февраля 2022

 Новости Lotus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Tank 500 - tank 500 (2022) эй, «крузак», подвинься! Тест драйв
13 июля 2023

Tank 500
"Эй, «Крузак», подвинься!"
Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола»
Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Chery Tiggo 8 Pro e+ - chery tiggo 8 pro e+ (2023) гибрид на стайерские дистанции
Тест драйв
06 июля 2023

Chery Tiggo 8 Pro e+
"Гибрид на стайерские дистанции"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 5 9