Представлен самый мощный спорткар от Lotus

На Фестивале скорости в Гудвуде британская компания Lotus показала спорткар Emira с самым мощным 2-литровым 4-цилиндровым мотором в линейке

Напомним, что Lotus Emira дебютировал еще два года назад c компрессорным V6 объемом 3,5 л. Данный агрегат выдает 400 л.с. и 420 Нм. А из трансмиссии предлагались 6-ступенчатая “механика” или “автомат”.

Новая версия получила турбированный четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 л. Максимальная мощность - 365 л.с., а крутящий момент - 430 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч составляет 4,4 с., а максимальная скорость - 290 км/ч.

Другим важным отличием новой модификации Emira стал алюминиевый задний подрамник, который позволил снизить массу автомобиля на 12 кг. Прием заказов на новую версию спорткара уже открыт, а стоимость приблизится к отметке в 100 000 евро (9 989 000 рублей).

