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21 мар 2024

В Lotus создали подразделение по созданию персонализированных моделей

В Lotus создали подразделение по созданию персонализированных моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lotus для своих самых богатых клиентов открыла программу Chapman Bespoke, названную в честь основателей компании Колина и Хейзел Чепмен. Покупателям будут предложены как эксклюзивные цвета, так и иные материалы отделки

В частности, будет предложено три уровня персонализации своего Lotus. Начальный Tailor-made предлагает более широкую палитру цветов кузова, который дополняется несколькими личными штрихами, чтобы сделать автомобиль еще более особенным. Чуть выше стоит уровень Collection. Он будет осуществляться в сотрудничестве с художниками или другими брендами. Конечно такие экземпляры будут ограниченной серии. И самый дорогой уровень - One-Off. Это полностью эксклюзивный автомобиль, созданный под индивидуальный заказ.

Такая опция будет предложена новым покупателям уже в следующем месяце и на первом этапе только в Китае. Позже возможность украсить свой Lotus появится и в других странах.

При написании новости использовалась информация:
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