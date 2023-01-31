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31 янв 2023

Взгляните на уникальный Lotus Elan +2

Взгляните на уникальный Lotus Elan +2

Этот гран-туризмо считается сейчас желанным предметом в любой коллекции. Еще бы, машина достаточно редкая, пусть и создана она на базе обычного Lotus Elan

Cсобственно, одна из таких машин «всплыла» на аукционе «Сильверстоун».  Помимо идеального состояния автомобиль может похвастать и необычной историей – ей владел сам глава Lotus, Колин Чэпмен. Этот экземпляр укомплектован 1,6-литровым двигателем, развивавшим в начале 1970-х до 130 л.с. Мотор работает с пятиступенчатой механической коробкой. Вес четырёхместного купе — около 900 килограммов.

Любопытно, но, невзирая на повседневную эксплуатацию, пробег у автомобиля очень мал – немногим больше одиннадцати тысяч километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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