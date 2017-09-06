Аббревиатура JCW в сердце каждого поклонника автомобили MINI – она расшифровывается как John Cooper Works и обозначает самые мощные версии, заточенные под азартную езду. На автосалон во Франкфурт MINI привезет концепт JCW GP, он дает представление о том, как будет выглядеть серийная модель.

Конечно же на серийной модели будет отсутствовать часть элементов аэродинамического обвеса: накладки на крылья, оптимизирующие воздушные потоки вряд ли останутся. А вот большое антикрыло над пятой дверью точно сохранится, как и расширенные колесные арки.

Интерьер у концепта чисто гоночный: с «ковшами», отсутствием отделки на дверях, каркасом безопасности. Серийная версия будет иметь более цивильный вид, но руль с подрулевыми лепестками переключения передач и виртуальная приборная панель на базе широкоформатного дисплея должны остаться.

Самое же главное: технические характеристики хот-хэтча пока остаются тайной за семью печатями.