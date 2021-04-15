Представлен рестайлинговый Mini Cooper JCW

Заряженный хэтчбек получил более выразительную внешность, однако, изменилось ли что-нибудь в технической начинке?

Сразу ответим - нет! Под капотом по прежнему располагается двухлитровый 230-сильный турбомотор, который может работает в паре как с 6-ступенчатой механикой, так и с 8-ступенчатым автоматом. По всей вероятности в Mini придерживаются позиции: «зачем менять то, что и так хорошо работает». Учитывая, что машина разгоняется до сотни за шесть секунд - идея не лишена логики. Помимо мощного движка на Cooper JCW устанавливаются усиленные тормоза и адаптивные амортизаторы.

Внешность- рестайлинг затронул именно ее. Здесь появились новые фары, новые бампера. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками. Изменился и интерьер - цифровая приборная панель, новые дефлекторы и мультимедийная система. Важный момент - автомобиль приедет и на российский рынок. Ждать осталось недолго- это случится уже в мае!