Быстрейший хот-хэтч MINI стал еще мощнее

Мастерская Manhart сделала быстрейший хэтчбек MINI John Cooper Works (JCW) GP ещё мощнее. Трёхдверка с пакетом GP3 F350 стала производительнее на 15 процентов по сравнению с исходной версией

Мотористы немецкого ателье Manhart увеличили отдачу 2,0-литровой «турбочетвёрки» с 306 лошадиных сил (450 Нм) до 350 лошадиных сил (530 Нм). Форсировка MINI JCW GP — результат замены электронного блока управления двигателем и интеркулера, установки выхлопной системы Remus, а также фильтра нулевого сопротивления. Любопытно, но с трансмиссией при этом никаких доработок не происходит.

Общий тираж MINI JCW GP ограничен 3000 экземпляров, а переднеприводные хот-хэтчи с пакетом Manhart GP3 F350 станут ещё большей редкостью. Динамические характерстики модернизированной трёхдверки не сообщаются, но вполне вероятно, что разгон с места до 100 километров в час укладывается в пять секунд, а максимальная скорость превышает отметку 270 километров в час.