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6 ноя 2020

Британцы придумали комплект для электрификации классического Mini Cooper

Британцы придумали комплект для электрификации классического Mini Cooper

Английская компания Swindon Powertrain разработала комплект, позволяющий перевести Mini Cooper на электрическую тягу

Стандартный комплект называется HPD E Powertrain и включает в себя 107-сильный электродвигатель (пиковая мощность — 160 л.с.) вместе с компактным передним подрамником и кронштейнами для его крепления, а также трансмиссию. Дополнительно Swindon Powertrain предлагает небольшой аккумулятор ёмкостью 12 кВт⋅ч, который умещается в моторном отсеке вместо штатного двигателя. Отдельно доплатить придётся заплатить за электронную систему управления и фирменное зарядное устройство.

В комплект также входят датчики скорости, насос системы охлаждения и преобразователь постоянного тока. Последний необходим для зарядки двенадцативольтовой аккумуляторной батареи, отвечающей за питание различных энергопотребителей. Динамические характеристики и запас хода электрического Mini Cooper не сообщаются. Заказать комплект можно на сайте Swindon Powertrain, поставки клиентам начнутся в декабре.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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