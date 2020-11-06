Британцы придумали комплект для электрификации классического Mini Cooper

Английская компания Swindon Powertrain разработала комплект, позволяющий перевести Mini Cooper на электрическую тягу

Стандартный комплект называется HPD E Powertrain и включает в себя 107-сильный электродвигатель (пиковая мощность — 160 л.с.) вместе с компактным передним подрамником и кронштейнами для его крепления, а также трансмиссию. Дополнительно Swindon Powertrain предлагает небольшой аккумулятор ёмкостью 12 кВт⋅ч, который умещается в моторном отсеке вместо штатного двигателя. Отдельно доплатить придётся заплатить за электронную систему управления и фирменное зарядное устройство.

В комплект также входят датчики скорости, насос системы охлаждения и преобразователь постоянного тока. Последний необходим для зарядки двенадцативольтовой аккумуляторной батареи, отвечающей за питание различных энергопотребителей. Динамические характеристики и запас хода электрического Mini Cooper не сообщаются. Заказать комплект можно на сайте Swindon Powertrain, поставки клиентам начнутся в декабре.