Британцы приготовили праздничный Mini

Повод весомый - 60-летний юбилей с момента появления оригинального Morris Mini Minor. В честь такого знаменательного события будет подготовлена особая серия автомобилей, которая будет состоять из пятисот экземпляров

Уточняем сразу - в технической начинке изменений не будет. Под внешним стайлингом скрывается обычный Mini Cooper S с двухлитровым двигателем мощностью 197 сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Первую сотню километров такой автомобиль разменяет за 6.7 секунд.

Что касается облика, то на него нужно обратить особое внимание. Новинка окрашивается в зеленый цвет British Racing Green, имеет черную крышу и корпуса зеркал заднего вида, полосы на капоте с логотипом спецверсии, а также 17-дюймовые легкосплавные двухцветные диски. Надпись «60 years» красуется на передних крыльях около поворотников и порогах. Этот же логотип будет проецироваться на асфальт при помощи ламп подсветки околодверного пространства.