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28 дек 2017

Детали MINI начали печатать на 3D-принтере

Детали MINI начали печатать на 3D-принтере
Автор фото: фирма-производитель

Как известно MINI – это автомобиль эгоиста и индивидуалиста. Правда, модели этой компании стали столь массовыми, что выделиться в потоке все сложнее. Британцы запустили сервис Yours Customised, который позволяет украсить свою машину эксклюзивными деталями.

С помощью 3D-печати и лазерной гравировки можно сделать эксклюзивные рисунки для дверных проекторов, боковых накладок и порогов, вставок в накладки на крыльях и на центральной консоли в салоне. Все можно настроить онлайн с помощью запущенного конфигуратора. После этого заказ отправляется в Мюнхен на один из заводов BMW (ей принадлежит MINI), где необходимые детали изготовят в течение нескольких недель. Установить их можно будет самостоятельно или у дилера.

Для каждого из элементов доступны несколько вариантов узоров, цветов и набор иконок, разделенных на категории. Кроме того на элементы можно добавить собственный текст.

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