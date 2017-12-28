Как известно MINI – это автомобиль эгоиста и индивидуалиста. Правда, модели этой компании стали столь массовыми, что выделиться в потоке все сложнее. Британцы запустили сервис Yours Customised, который позволяет украсить свою машину эксклюзивными деталями.

С помощью 3D-печати и лазерной гравировки можно сделать эксклюзивные рисунки для дверных проекторов, боковых накладок и порогов, вставок в накладки на крыльях и на центральной консоли в салоне. Все можно настроить онлайн с помощью запущенного конфигуратора. После этого заказ отправляется в Мюнхен на один из заводов BMW (ей принадлежит MINI), где необходимые детали изготовят в течение нескольких недель. Установить их можно будет самостоятельно или у дилера.

Для каждого из элементов доступны несколько вариантов узоров, цветов и набор иконок, разделенных на категории. Кроме того на элементы можно добавить собственный текст.