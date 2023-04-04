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4 апр 2023

Дизайн нового Mini Cooper рассекретили до премьеры

Дизайн нового Mini Cooper рассекретили до премьеры

Фотографии хэтчбека MINI нового поколения появились в сети до официальной премьеры, которая пройдет в конце нынешнего года

Собственно, узнаваемый стиль автомобиль сохранил, но есть и несколько особенностей. Так, например, задние фонари приобрели узкую форму – художники постарались сохранить рисунок светодиодов в виде английского флага, но теперь из-за самой формы фонаря он практически незаметен.  Еще одна интересная черта – скрытые ручки дверей.

Шпионы смогли заглянуть и в интерьер машины. Он, к слову, получился очень интересным. Так, например, приборной панели здесь нет, а все данные выводятся на специальный проекционный дисплей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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