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15 фев 2019

Гипермини

Гипермини

Компания MINI опубликовала первые изображения самой мощной и быстрой модели в своей истории – 300-сильного John Cooper Works GP. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом в 3000 экземпляров, а его серийное производство начнется в 2020 году

Отметим, что внешне автомобиль кардинально отличается от своих собратьев благодаря мощному обвесу. Заряженный «Мини» получил легкосплавный передний сплиттер с дефлекторами, заднее антикрыло, диффузор, боковые «юбки» из углепластика, тонкие зеркала и воздухозаборники на капоте и крыше.

На фоне внешнего лоска салон смотрится крайне спартанским:  каркас безопасности, гоночные сиденья, закрепленный на центральном тоннеле огнетушитель, облегченные дверные карты и больше ничего. К слову, некоторые элементы были отпечатаны на 3D-принтере, что положительно сказывается на весе.

Автомобиль лишился шумоизоляции. Видимо это было сделано осознано, дабы существовала возможность наслаждаться грохотом дороги и звуком мотора. Под капотом у нового John Cooper Works GP заявлен четырехцилиндровый турбированный мотор мощностью 300 л.с.  С этим автомобилем Mini собирается штурмовать Нюрбургринг.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, motor

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