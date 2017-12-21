Компания MINI отказалась от использования классических гидротрансформаторных «автоматов» на трех- и пятидверных хэтчбеках, а также на кабриолете. Вместо них отныне будет устанавливаться роботизированная коробка Steptronic с двумя сцеплениями.

Огорчаться поклонникам марки не стоит: коробка имеет «мокрое» сцепление, а такие трансмиссии не только рассчитаны на большой крутящий момент, но и довольно надежны, а их компоненты менее сильно изнашиваются, чем на классических «роботах» или преселективах с двумя «сухими» сцеплениями.

Место селектора выбора режимов занял нефиксируемый джойстик выбора режимов R-N-D. Если джойстик отклонить влево из режима D, то включится спортрежим с возможностью ручного переключения передач. Режим «паркинг» включается отдельной кнопкой на джойстике.

В MINI говорят, что настроили коробку так, чтобы избежать рыков и подергиваний в городских пробках. Кроме того, ее электроника считывает данные GPS и способна понизить передачу перед поворотом или удерживать передачу при прохождении связки виражей.

Все остальные модели MINI по-прежнему оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

