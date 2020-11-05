Хот-хэтч Mini может стать электрокаром

Компания Mini вывела на испытания закамуфлированный прототип, который несёт на себе элементы обвеса хот-хэтча Mini JCW GP, но при этом имеет очевидные признаки электрокара

Электромобиль в этом прототипе издание Motoring File заподозрило в первую очередь из-за отсутствия привычной радиаторной решётки: у тестовой машины этот элемент напоминает деталь, применённую на электрическом Mini Cooper SE. Кроме того, у трёхдверки, очевидно, отсутствует традиционный выхлоп, а тормозные суппорты выкрашены в тот же жёлтый цвет, что стало отличительным признаком первого серийного электрокара Mini.

Какую именно силовую установку получит электромобиль, пока неизвестно. Серийный Mini Cooper SE, представленный летом прошлого года, оснащается 184-сильным двигателем от BMW i3S, а на разгон до 100 км/ч ему требуется 7,3 секунды. Издание предполагает, что новая модификация Mini JCW GP может получить более мощный вариант этого же электромотора в паре с новой версией системы контроля тяги от BMW.

