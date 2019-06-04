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4 июн 2019

Электрический Mini был представлен необычным образом

Электрический Mini был представлен необычным образом

Предсерийный прототип электрического Mini Cooper SE выступил в роли аэродромного тягача и отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от пункта погрузки Франкфуртского аэропорта

Демонстрация возможностей машины стала частью совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo. В опубликованном производителем ролике можно увидеть, как электрический Mini буксирует Boeing 777F, на борту которого в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT.

Сообщается, что производство серийного электрокара MINI Cooper SE начнется в ноябре этого года. Модель будут выпускать на английском заводе BMW в Оксфорде. MINI Cooper SE построен на базе трехдверного хэтчбека и по предварительной информации, оснащен силовой установкой от BMW i3s: 184-сильный электромотор и батарея емкостью 42,2 киловатт-часа. Без подзарядки электрический «Мини» сможет проезжать около 300 километров. 

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