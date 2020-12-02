Электрический Mini получит много тюнинга

Ателье John Cooper Works займется модернизацией электрического хэтчбека – его уже заметили на тестах на Нюрбургринге

Никаких подробностей о силовой установке «зелёного» хот-хэтча пока нет. Учитывая, что обычный электрический MINI Cooper SE близок по отдаче к бензиновому Cooper S, можно сделать предположение, что аналогичное соотношение будет и у версий JCW. В традиционном бензиновом варианте JCW обладает мощностью в 231 лошадиную силу, соответственно электрический аналог будет нести схожую энерговооруженность.

«Модели John Cooper Works с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут играть важную роль. Мы учитываем пожелания поклонников быстрых машин по всему миру. Акцентом на электрические версии мы создаем возможность сделать бренд John Cooper Works более популярным, чем когда-либо прежде», — цитирует The Drive главу MINI Берндта Кёрбера.