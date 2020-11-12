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12 ноя 2020

Компания MINI рассказала о новых моделях

Компания MINI рассказала о новых моделях

Компания MINI собирается радикально изменить модельный ряд, сообщает AutoЕxpress. Место MINI Cooper в нем займет новый компактный хэтчбек, Countryman вырастет в габаритах, а ниша между ними достанется электрокроссоверу.  В то же время марка может отказаться от непопулярных моделей Convertible и Clubman и уберет из линейки подключаемые гибриды

По словам главы компании Бернда Кёрбера, план разработки нового поколения MINI готов на 80 процентов. Первая из трех ключевых моделей марки увидит свет в 2023 году – это будет маленький трехдверный хэтчбек, который предложат с полностью электрической установкой и с бензиновыми моторами. О возможном возвращении разросшегося с годами «Купера» к классическим габаритам Кёрбер говорил еще в прошлом году. По его словам, он хотел бы сделать хэтчбек «настолько маленьким, насколько это вообще возможно».

Электрическая версия модели станет глобальной и встанет на конвейер совместного предприятия MINI и Great Wall в Китае. Бензиновая получит те же размеры и характерный для марки дизайн, но будет собираться на заводе в Оксфорде на платформе BMW. За трехдверным хэтчбеком последует абсолютно новая модель – кроссовер с безальтернативной электрической силовой установкой.

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