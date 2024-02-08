Mini Cooper с ДВС получил обновление

Вслед за электрическим Mini Cooper, компания представила обновленный хэтчбек с традиционной силовой установкой. Автомобиль поступит в продажу в 2025 году

Новый Cooper будет предложен в двух версиях: Cooper C и Cooper S. Первая оснащается “турботройкой” объемом 1,5 л. Мощность - 156 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 7,7 с. Версия Cooper S комплектуется 2,0-литровой “турбочетверкой” мощностью 204 л.с. и 300 Нм. В этом случае автомобиль наберет “сотню” за 6,6 с. Коробка - 7-ступенчатый “робот”. Привод - исключительно передний.

В плане дизайна новинка практически полностью соответствует электрической модификации, которую показали в сентябре прошлого года. Визуальная разница заключается только в дверных ручках и колесных дисках. К тому же, немного отличаются задние фары. У электрической версии больше диодных элементов, создающих рисунок флага “Юнион Джек”.

Интерьер по форм-фактору такой же, как у “электрички”, за исключением более однотонных вариантов отделки и более классических сидений (к примеру, у версии SE они спортивные). Больше всего внимание привлекает круглый центральных экран диаметром 24 см. Он служит как “приборкой”, так и экраном мультимедийной системы. Отмечается, что объем багажника составляет - 210 л., а со сложенным задним рядом - 800 л.

