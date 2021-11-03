Mini Cooper скоро сменит поколение

BMW Blog опубликовал первые официальные фотографии трехдверного хэтчбека MINI нового поколения: пока автомобиль показали в камуфляжной пленке. Новинка увидит свет в 2023 году.

Что в данный момент известно об автомобиле? Во-первых, модель сохранит нынешнюю платформу UKL и узнаваемую форму с короткими свесами. Во -вторых, производитель откажется от выпуска 5-дверной версии автомобиля. В третьих, в 2025 году в Mini выпустят кабриолет. Фактически, все изменения сведутся к внедрению новых бамперов и оптики. Также у новинки будет полностью переработан салон.

Отметим, что оба автомобиля будут производить на мощностях завода в британском Оксфорде. Если говорить о других моделях MINI, то в обозримом будущем поколение сменит Countryman — ожидается, что эта модель существенно увеличится в габаритах и будет сравнима по размерам с BMW X1.