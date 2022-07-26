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26 июл 2022

Mini готовит премьеру электрокроссовера Aceman

Mini готовит премьеру электрокроссовера Aceman
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI готовит к премьере новейший вседорожник, который назвала Aceman. Дебютирует он в статусе концепт-кара, но серийное исполнение модель тоже получит

Источники сообщают, что, к сожалению, серийные машины будут предлагаться лишь на рынке Китая, хотя премьера прототипа носит глобальный характер. На данный момент о машине известно лишь то, она получит силовую установку от хэтчбека Cooper SE. Напомним, что там под капотом располагается 184-сильный электрический двигатель.

Куда интереснее наблюдать, что с новой моделью компания решила трансформировать и свой дизайнерский язык. К примеру, в Mini решили отказаться от традиционных круглых фар – их заменят трапециевидные фонари.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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