Mini готовит премьеру электрокроссовера Aceman

Компания MINI готовит к премьере новейший вседорожник, который назвала Aceman. Дебютирует он в статусе концепт-кара, но серийное исполнение модель тоже получит

Источники сообщают, что, к сожалению, серийные машины будут предлагаться лишь на рынке Китая, хотя премьера прототипа носит глобальный характер. На данный момент о машине известно лишь то, она получит силовую установку от хэтчбека Cooper SE. Напомним, что там под капотом располагается 184-сильный электрический двигатель.



Куда интереснее наблюдать, что с новой моделью компания решила трансформировать и свой дизайнерский язык. К примеру, в Mini решили отказаться от традиционных круглых фар – их заменят трапециевидные фонари.

