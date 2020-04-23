MINI переименовал колесные диски из-за созвучности с коронавирусом

Британская марка изменила название дисков электрокара Cooper SE, чтобы не вызывать ассоциации с пандемией COVID-19.

Компания MINI изменила название дисков электрокара Cooper SE из-за созвучности с коронавирусом. Теперь, чтобы у покупателей не возникло ассоциаций с пандемией COVID-19, колеса Corona Spoke предлагают под наименованием Power Spoke. Об этом сообщает издание InsideEV. По всей видимости, в MINI таким образом решили избежать маркетингового провала в США, которые на данный момент больше других государств страдают от вируса нового типа. Кроме того, название Power («Энергия») вполне подходит для опциональных облегченных 17-дюймовых колес, стилизованных под домашнюю розетку британского стандарта.

Между тем, первый серийный электрокар MINI дебютировал летом 2019 года. Хэтчбек Cooper SE укомплектован «зеленым» агрегатом от BMW i3S, который развивает 184 л. с. (135 кВт) и 270 Н•м крутящего момента. Мотор позволяет хэтчбеку ускоряться с места до 60 км/ч за 3,9 с, а разгон до «сотни» занимает 7,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена 150 км в час.