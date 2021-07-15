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15 июл 2021

Mini привезет в Россию электрический купер

Mini привезет в Россию электрический купер
Автор фото: фирма-производитель

В 2022 году модельная линейка Mini будет расширена электромобилем Cooper SE

На европейском рынке эта модель существует уже с 2019 года, но к нам она едет только сейчас- почему? Российское представительство говорит, что в данный момент отечественный рынок электромобилей обладает большими перспективами чем три года назад, так что у новинки есть потенциал!

Сама модель практически полностью идентична бензиновому Cooper кроме своей силовой установки. Поговорим о ней- под капотом располагается электрический двигатель мощностью в 181 лошадиную силу. Разгон до сотни занимает семь секунд, а запас хода составляет всего лишь 235 километров. Причем величина рассчитана по устаревшему циклу WLTP, так что реальные показатели окажутся еще ниже. Интересно, что при помощи 50-киловаттных станций батарею хэтчбека можно пополнить за полчаса, бытовая электросеть сделает подобное за сто пятьдесят минут.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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