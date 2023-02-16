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16 фев 2023

Mini пустит в серию «зеленый» кабриолет Cooper

Mini пустит в серию «зеленый» кабриолет Cooper
Автор фото: фирма-производитель

Весной 2023 года в продажу поступит электрический кабриолет MINI. Как сообщает BMW, британская компания решила дать зеленый свет проекту, который существовал лишь в единственном экземпляре, как прототип

Впрочем, кабриолет ничем не будет отличаться от обычного Cooper SE. То есть в качестве силовой установки здесь будет использоваться 184-сильный электрический двигатель. Но кабриолет несколько тяжелее обычного хэчта, соответственно динамические показатели здесь будут несколько хуже.

К примеру,  разгон до сотни увеличится с 6 до 8 секунд.  Запас хода же снизится на 69 километров, хотя блок аккумуляторов у Cooper SE и SE Convertible – одинаковый -  32,6 киловатт-часа.

При написании новости использовалась информация:
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