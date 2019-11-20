Mini раскрыла характеристики своего хот-хэтча

Компания MINI полностью раскрыла спецверсию John Cooper Works (JCW) GP. Под капотом новинки разместится мотор от BMW X2 M35i.

Разгон с места до 100 километров в час у переднеприводного MINI JCW GP занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 265 километров в час. Любопытно, что полноприводному универсалу MINI JCW Clubman с таким же 2,0-литровым двигателем и аналогичным восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic на разгон требуется меньше времени - 4,9 секунды, однако его «максималка» ограничена на отметке 250 километров в час.

Внешне модификацию GP легко узнать по аэродинамическому обвесу, включающему двухъярусное антикрыло, массивные накладки на колёсные арки, новый диффузор, агрессивные бампера с крупными воздухозаборниками и капот с прорезями. Кроме того, лимитированное исполнение выделяет особый окрас с надписями GP и красными вставками.