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20 ноя 2019

Mini раскрыла характеристики своего хот-хэтча

Mini раскрыла характеристики своего хот-хэтча
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI полностью раскрыла спецверсию John Cooper Works (JCW) GP. Под капотом новинки разместится мотор от BMW X2 M35i.

Разгон с места до 100 километров в час у переднеприводного MINI JCW GP занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 265 километров в час. Любопытно, что полноприводному универсалу MINI JCW Clubman с таким же 2,0-литровым двигателем и аналогичным восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic на разгон требуется меньше времени - 4,9 секунды, однако его «максималка» ограничена на отметке 250 километров в час.

Внешне модификацию GP легко узнать по аэродинамическому обвесу, включающему двухъярусное антикрыло, массивные накладки на колёсные арки, новый диффузор, агрессивные бампера с крупными воздухозаборниками и капот с прорезями. Кроме того, лимитированное исполнение выделяет особый окрас с надписями GP и красными вставками.

При написании новости использовалась информация:
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