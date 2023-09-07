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7 сен 2023

MINI с «механикой» ушли в историю

MINI с «механикой» ушли в историю
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания MINI полностью откажется от механической коробки передач. Однако это не коснется спортивных автомобилей в случае участия в гоночных соревнованиях

Фактически получается, что лимитированная версия «заряженного» хэтчбека MINI JCW, которая дебютировала несколько месяцев назад, станет последней моделью компании с механической коробкой. Компания готовится к полной электрификации модельного ряда, о чем также говорит последнее поколение MINI Cooper. И все же, по словам руководителя бренда Стефани Вюрст, компания пока не готова полностью отказаться от ДВС и вероятно в будущем 3-дверка обзаведется бензиновой «четверкой». Но будет ли это гибрид, пока не известно.

Напомним, что стандартная версия MINI Cooper E получила один электромотор мощностью 184 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Самая дорогая версия Cooper S оснащается электромотором мощностью 218 л.с. и 330 Нм. На выбор будут предложены две батареи: 40,7 кВт*ч или 54,2 кВт*ч. Запас хода - 305 и 402 км соответственно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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