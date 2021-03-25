Mini сделал таинственный анонс

В корпоративных социальных сетях Mini опубликовала интересную фотографию, на которой запечатлен неизвестный хэтчбек.

На снимке изображена лишь задняя часть машины с включенными габаритными огнями и некими проблесковыми маяками. По некоторым предположениям нам покажут заряженный вариант электрического Cooper, которая, по традиции, получит приставку JCW (John Cooper Works). Что касается характеристик, то машина, как минимум, будет мощнее стандартного Cooper SE. Напомним, что данная модель развивает 184 лошадиные силы. Разгон до сотни – 7 секунд.

Есть большая вероятность того, что электрический JCW будет, сравним со своим бензиновым аналогом. Последний, к слову, развивает 231 лошадиную силу. Первую сотню автомобиль разменивает ровно за шесть секунд.