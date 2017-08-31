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31 авг 2017

MINI стал «Электриком»

MINI стал «Электриком»
Автор фото: фирма-производитель

О том, что в модельной линейке MINI все же появится электромобиль стало известно пару месяцев назад. Теперь же MINI рассекретила концепт Electric, который приоткрывает завесу тайны над будущей новинкой.

В MINI решили не делать утилитарный практичный автомобиль: первая модель на батарейках будет стильным трехдверным хэтчбеком. В концепте сразу же узнается автомобиль этой британской марки.

Коцнепт получился очень эффектным и стильным, в духе MINI. Спереди, по бокам и сзади появились напечатанные на 3D-принтере «жалюзи», фары стали светодиодными с С-образными ходовыми огнями, а графика задних фонарей выполнена в стиле британского флага. Если хотя бы они доберутся до серийного производства, MINI Electric будет самым стильным электромобилем в мире!

Технические характеристики MINI Electric не раскрыты. Но ранее представители концерна BMW говорили о том, что силовую установку для электромобиля MINI будут делать в Германии. То есть, вероятнее всего серийная версия получит 184-сильный электромотор от BMW i3s. Не исключено, что он будет предлагаться в паре с «экстендером», микролитражным бензиновым мотором, работающим в качестве генератора.

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