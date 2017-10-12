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12 окт 2017

MINI выпустила хэтчбек в честь модели из 70-х

MINI выпустила хэтчбек в честь модели из 70-х
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI представила спецверсию хэтчбека One, который получил индекс 1499GT в названии. Британская компания посвятила ее классическому Mini 1275GT, который выпускался с 1969 по 1980 годы прошлого столетия.

Хэтчбек не может похвастать выдающейся динамикой: под его капотом расположен 1,2-литровый турбомотор мощностью 102 л.с. соединенный с 6-ступенчатой механической коробкой передач. До 100 км/ч MINI 1499GT разгоняется за 10,3 секунды.

Спецверсия хэтчбека будет доступна в  двух цветах черном Midnight Black с золотыми полосами на кузове и белом Pepper White с черными полосами. Отличительной чертой 1499GT является аэродинамический обвес John Coopers Works и 17-дюймовые колеса.

Всего MINI выпустит 1499 экземпляров 1499 GT.

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