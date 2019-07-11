MINI возродит Rocketman

Концерн BMW дал зеленый свет разработке трехдверного хэтчбека Rocketman. Это будет компактный электромобиль длиной около 3,4 метра и нулевым уровнем выбросов

Концепт этого автомобиля был представлен еще в 2012 году. Предполагалось, что серийный вариант будет разработан совместно с французским концерном PSA, однако эта идея так и не была реализована, и проект отложили в долгий ящик. Однако, как сообщает издание Autocar, руководство концерна решило сдуть пыль с проекта и пустить его в серию.

Правда, партнером по разработке автомобиля теперь будет не PSA, а китайский концерн Great Wall. Cообщается, что Rocketman может получить «тележку» и силовые агрегаты от китайского электрокара Ora R1, а именно – 48-сильный электромотор и батарею на 33 киловатт-часа. Не исключено, что агрегаты существенно доработают, так как появление «Рокетмена» на рынке ожидается не раньше 2022 года.