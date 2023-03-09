Названы характеристики электрического Mini

Компания MINI показала в Великобритании закамуфлированный прототип базовой трёхдверки нового поколения и назвала некоторые характеристики её электрической версии. Дебют автомобиля состоится в 2024 году

У новинки будет два варианта силовых установок - в первом случае электромотор разовьет 180 лошадиных сил. Отдача мотора во втором варианте -220 лошадиных сил. Увеличится и ёмкость батарей, что позволит проезжать до 400 километров на одном заряде. К сожалению, "двухмоторных", а значит и полноприводных хэтчбеков не будет.

Что касается дизайна то "Мини" изменится в пропорциях - станет больше колесная база, а свесы будут, наоборот, короче.