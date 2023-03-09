Автомобильный портал Motorpage
9 мар 2023

Названы характеристики электрического Mini

Названы характеристики электрического Mini
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI показала в Великобритании закамуфлированный прототип базовой трёхдверки нового поколения и назвала некоторые характеристики её электрической версии. Дебют автомобиля состоится в 2024 году

У новинки будет два варианта силовых установок - в первом случае электромотор разовьет 180 лошадиных сил. Отдача мотора во втором варианте -220 лошадиных сил. Увеличится и ёмкость батарей, что позволит проезжать до 400 километров на одном заряде. К сожалению, "двухмоторных", а значит и полноприводных хэтчбеков не будет.

Что касается дизайна то "Мини" изменится в пропорциях - станет больше колесная база, а свесы будут, наоборот, короче.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mini пустит в серию «зеленый» кабриолет Cooper

16 февраля 2023

Классический Mini превратили в арт-электрокар

15 августа 2022

Mini готовит премьеру электрокроссовера Aceman

26 июля 2022

Пол Смит создал электрический Mini

14 июня 2022
Mini Moke

В Британии возродили Mini Moke

30 мая 2022
MINI Remastered Marshall Edition

Представлен классический Mini для любителей рока

04 апреля 2022

 Новости MINI

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала» Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) пламенный привет из поднебесной
Тест драйв
05 марта 2023

Haval Dargo
"Пламенный привет из Поднебесной"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо
Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 5 6