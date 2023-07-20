Показан салон нового Mini Cooper

Британская компания MINI опубликовала изображения интерьера нового трехдверного хэтчбека Cooper

Дизайн интерьера вдохновлен первой моделью Mini Cooper 1959 года. На передней панели расположился единственный цифровой круглый экран, который будет служить и “приборкой”, и мультимедийной системой одновременно. Чуть ниже экрана установлен овальный блок управления климат-контролем и ряд “горячих” кнопок.

Новый Mini Cooper будет представлен в двух версиях: бензиновая и электрическая (Electric). На данный момент известно, что для версии Electric будет предложен на выбор один из двух моторов мощностями 181 л.с. и 215 л.с. Стандартная версия комплектуется аккумулятором емкостью 40,7 кВт*ч, а версия подороже - 54,2 кВт*ч. Запас хода примерно составит 300 и 400 км соответственно.