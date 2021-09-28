Поворотники на автомобилях Mini признаны небезопасными

Наш коллега – главный редактор американского издания Jalopink, Джейсон Торчински, выступил с резкой критикой указателей поворота на автомобилях Mini. Дескать, они вводят людей в заблуждение

Так, давайте разберемся по порядку. Задние секции фар, куда интегрированы поворотники на автомобилях Mini выполнены в виде британского флага, что подчеркивает историю и истоки марки – отличный дизайнерский ход и ничего более. Торчински же считает иначе. Он заявил, что Во время включения сигнала поворота загорающиеся секции заднего фонаря MINI образуют стрелку, и вот эта стрелка и путает людей, так как она смотрит в одну сторону, а автомобиль поворачивает в другую (стрелка в левом фонаре направлена направо и наоборот). Торчински назвал это решение «хаосом», «пощёчиной логике и разуму» и «возможно, преднамеренным троллингом».

Правда в Mini ему мягко намекнули, что проблемы с восприятием – это исключительно его проблемы. Официально ответ звучал так - элементы национального флага для оформления задних фонарей были выбраны, чтобы подчеркнуть британское происхождение MINI, и от пользователей производитель не слышал никакой критики.