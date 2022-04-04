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4 апр 2022

Представлен классический Mini для любителей рока

Представлен классический Mini для любителей рока
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания David Brown Automotive представила специальную версию рестомода MINI Remastered, посвященную 60-летию фирмы Marshall Amplification – известному производителю музыкального оборудования

Гитара Gibson, «усилок» Marshall, штаны в клеточку и Mini в гараже – вот типичный портрет английского стиляги. Смех смехом, но этот автомобиль просто неразрывно связан с культурой гранжа и модов. Собственно, мастера David Brown решили культивировать это явление.

Машина полностью посвящена музыке, причем настолько, что в багажник этого классического хэтчбека шестидесятых годов был установлен полноценный ламповый гитарный усилитель.  Мультимедийная система здесь также была улучшена – добавлены новые колонки. Разумеется, не забыли и про декор. Так, например, на педалях выгравированы символы перемотки, воспроизведения и паузы. Сама машина окрашена в стиле продуктов Marshall: это черный колер Marshall Black и золотистые акценты Marshall Gold. Силовая установка здесь стандартная – мотор объемом  1.3 литра, развивающий 84 лошадиные силы и 5-ступенчатя механика.

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